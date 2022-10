GP México F1: Destaques da qualificação | AutoSport

19ª pole position de Max Verstappen na Fórmula 1, tendo desta vez a Mercedes na discussão do primeiro lugar da grelha de partida. No entanto foi uma sessão muito animada e com diferenças muito curtas entre os pilotos do topo da tabela de tempos. No final a Ferrari não conseguiu acompanhar a Red Bull e Mercedes, com Valtteri Bottas a acabar por ser mais rápido do que Charles Leclerc.

Estes são os principais destaques da sessão de qualificação:

Parece que é cada vez mais difícil alguém bater Max Verstappen. Na qualificação, o neerlandês demonstrou ser um dos mais rápidos, mas a Mercedes parecia ser capaz de bater o piloto da Red Bull. Não foi assim e Verstappen comprovou novamente que está à vontade aos comandos do RB18, fazendo do carro o que quer. Andou com dificuldades desde os treinos no primeiro setor, mas terminou a qualificação a melhorar o seu anterior registo e aumentando a vantagem que trazia para os seus adversários, que nesta situação foram George Russell e Lewis Hamilton.

George Russell bateu Lewis Hamilton na Q3, mas o piloto mais experiente da dupla da Mercedes esteve em muito bom nível na sessão de qualificação. Hamilton pareceu mais à vontade com o carro e com as condições em pista, no entanto por exceder os limites de pista na sua primeira tentativa na Q3, viu-se mais pressionado na última volta. Quem também parece ter sentido alguma pressão foi Russell, que ficou descontente pelo seu erro que o obrigou a abortar a última volta. Ainda assim, a dupla da Mercedes parte em vantagem em relação à Ferrari para a corrida de amanhã. Curiosamente, Lewis Hamilton arranca do terceiro lugar da grelha amanhã, posição a partir da qual partiu o vencedor nas últimas duas corridas do GP do México.

Valtteri Bottas esteve a um nível semelhante ao início da época. O Alfa Romeo é rápido, mas por vezes pouco fiável e isso tem sido o maior calcanhar de Aquiles da equipa suíça, além do pouco desenvolvimento do monolugar. No México, o piloto finlandês tirou o melhor do carro e esteve sempre entre os mais rápidos da qualificação, batendo de forma soberba os seus adversários diretos da Alpine e McLaren, mas ainda foi mais rápido do que Charles Leclerc, apesar de o motor do Ferrari do monegasco ter-se ressentido.

A Ferrari foi batida pela Mercedes e pela Red Bull. Sainz andou pelo topo da tabela de tempos, mas no final não foi capaz de se imiscuir entre os pilotos das equipas rivais. Charles Leclerc pode ter tido um problema no motor do seu carro, o que não é um bom sinal visto ser a nova unidade motriz que foi revista para ser mais fiável. A ser verdade – os primeiros relatos apontam para isso – pode ser um mau sinal para a Scuderia. No entanto, os italianos parecem que estão mais atentos ao que podem fazer em corrida do que em qualificação, já desde os treinos.

Lando Norris – novamente sem apoio do seu companheiro de equipa – foi mais rápido do que os dois pilotos da Alpine. O jovem britânico tinha dado boas indicações no terceiro treino livre, mas nessa sessão também a Alpine parecia ter algumas dificuldades e conseguiu levar ambos os carros à Q3. Vamos ver na corrida, mas teoricamente Fernando Alonso e Esteban Ocon têm alguma vantagem, muito curta é verdade, sobre o MCL36 de Norris.

Mais abaixo na ordem da tabela de tempos, a Aston Martin parece ter dado um passo atrás em relação ao dia de ontem. Ambos os pilotos eliminados na Q1 e com tempos mais lentos do que Kevin Magnussen no Haas. Mick Schumacher e Sebastian Vettel terminaram com o mesmo tempo por volta, curiosamente… parece que estão mesmo ligados entre si.