GP México F1, Daniel Ricciardo: “oportunidade perdida” | AutoSport

Décimo primeiro lugar da grelha para Daniel Ricciardo depois de uma qualificação em que voltou a ficar atrás do seu companheiro de equipa e dos pilotos da Alpine. No entanto, o piloto australiano sente que esteve competitivo, tendo perdido uma “oportunidade” de um bom resultado com a necessidade de aquecer melhor os pneus do McLaren.

“Foi uma oportunidade perdida de certeza”, admitiu Ricciardo. “Penso que a primeira volta na Q2 foi decente, estava perto e sabia que existiam alguns décimos de segundo por tirar em algumas curvas. Senti que tudo se estava a preparar para uma boa volta, mas exigiu tanto da preparação dos pneus nessa última volta. Penso que não comprometemos tanto assim, ficamos perto mesmo com essa questão dos pneus. Por um lado é bom sermos competitivos, mas a verdade é que perdemos uma oportunidade hoje”.

Para a corrida o piloto da McLaren espera conseguir um resultado melhor, podendo ainda a altitude levar a algumas dificuldades dos seus adversários durante a prova. “Hoje foi encorajador, temos sido fortes em algumas partes do fim de semana, com a gestão dos pneus senti-me bem em algumas ocasiões, por isso penso que amanhã estamos mais preparados. É sempre complicado manter o carro em boas condições com a altitude – motores, travões, tudo – e nunca sabemos como isso pode afetar a corrida”, concluiu Ricciardo.