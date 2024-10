GP México F1: como vão os campeonatos, Verstappen cada vez mais perto do tetra…

As contas do Mundial de Pilotos estão a sorrir cada vez mais a Max Verstappen. Neste momento, se Lando Norris vencesse as corridas todas, ser terceiro, para Verstappen chegava e sobrava.

Um resultado como o deste fim de semana no México, também ‘sobrava’, mas a decisão só se dava em Abu Dhabi. Até com um abandono e três segundos lugares chegaria, se Norris vencesse as quatro corridas.

Seja como for, parece mais difícil que o piloto da McLaren ganhe quatro corridas, do que Verstappen ser segundo em todas. Lando Norris ganhou 12 pontos a Max Verstappen nas últimas três corridas e assim, claramente, não vai lá. Resumindo, o piloto da McLaren não está a aproveitar o pior momento do piloto da Red Bull. Por falar em Red Bull, noutra latitude, desde o Azerbaijão, Sergio Pérez somou menos pontos que…Nico Hulkenberg.