GP México, F1: Comissários têm muito para analisar | AutoSport

São muitas situações que estão a ser analisadas no pós-qualificação, não se sabendo ainda se o figurino da grelha de partida pode alterar-se, mas será perfeitamente normal que demore bastante até conhecermos todas as decisões do Colégio de Comissários Desportivos.

George Russell, por impedir a saída de carros do pitlane, assim como Max Verstappen são os primeiros a serem ouvidos pelos comissários do GP do México, seguindo-se Fernando Alonso pelo mesmo motivo. Lewis Hamilton, desrespeito de situação de bandeira amarela, partilha com Logan Sargeant a razão para ser investigado pelo CCD, além que o piloto norte-americano ainda responde pela ultrapassagem a Yuki Tsunoda sob bandeiras amarelas. Por último, mas não menos importante, os comissários querem averiguar a situação que ocorreu na saída de Yuki Tsunoda da sua garagem, quando bateu com o carro num macaco usado pela equipa Williams.

A situação no pitlane, que leva Verstappen, Russell e Alonso ao CCD, é semelhante ao que o tricampeão foi investigado em Singapura. Na altura, os comissários decidiram não tomar qualquer atitude, mas consideraram que foram brandos na altura. Veremos o que acontece no México, com comissários diferentes.