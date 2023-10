GP México, F1, Charles Leclerc sobre o incidente com Pérez: “não tinha para onde ir” | AutoSport

Charles Leclerc foi vaiado durante a entrevista pós-corrida pelo toque da curva 1 no início da corrida, que originou o abandono de Sergio Pérez. O piloto monegasco alcançou o pódio na prova mexicana, depois de ter saído da pole position.

Começando por se queixar do que estavam a fazer os espetadores na bancada, Leclerc tentou explicar que “honestamente não tinha para onde ir. Estava no meio dos dois Red Bull e infelizmente, toquei no Checo. Não tinha para onde ir”. O piloto continuou, afirmando que o incidente “danificou o meu carro e resultou no fim da corrida para o Checo, mas no fim maximizamos a nossa prestação. É a vida. Claro que estou desapontado por ter terminado com a corrida do Checo daquela maneira, mas não fiz de propósito”.

“Tivemos dificuldades com os pneus duros”, admitiu o piloto da Ferrari, com os ânimos mais calmos nas bancadas. “No recomeço o Lewis foi muito rápido com os médios e conseguiram gerir a degradação. Foram [a Mercedes e Hamilton] melhores hoje”.

Há registo ainda registo de dois fãs da Ferrari agredidos nas bancadas do circuito mexicano por um outro homem e apesar de não se saber se há qualquer ligação ao episódio em pista, não deixa de ser lamentável, uma forma enviesada de entender o desporto motorizado e o que ele significa para quem realmente gosta.

Foto: Martin Trenkler