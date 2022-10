GP México F1: Charles Leclerc bateu e obriga a paragem do segundo treino | AutoSport

Espera-se muito trabalho para os mecânicos da Ferrari, depois de uma forte batida do monolugar de Charles Leclerc nos muros de proteção na saída da curva 7 do Autódromo Hermanos Rodríguez. Recordamos que esta sessão estava a ser usada pela Pirelli para testar os pneus protótipos de 2023.

Os danos no F1-75 visíveis no F1-75 nº 16 foram sobretudo na traseira, o que pode ser uma indicação da necessidade de troca de componentes na unidade motriz ou caixa de velocidades.

A sessão ficou suspensa com bandeira vermelha, mas o relógio continua a contar, como acontece sempre nos treinos livres nestas situações.

🚩 RED FLAG 🚩



Charles hits the barriers hard at the exit of Turn 7



He's OK and out of the car #MexicoGP #F1 pic.twitter.com/8xs4k7KUvx — Formula 1 (@F1) October 28, 2022