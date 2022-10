GP México F1, Carlos Sainz: “Sofremos aqui mais do que os outros…” | AutoSport

Os dois pilotos da Ferrari tiveram a pior corrida do ano, e certamente um ‘passeio’ aborrecido, já que depressa se percebeu que iriam ficar ambos em ‘terra de ninguém, sem possibilidade de chegar aos Mercedes (muito menos à Red Bull) e ninguém atrás com quem lutar. “este é de longe o pior fim-de-semana que já tivemos”, disse Carlos Sainz após a corrida, alegando que a equipa já sabia que tendo em conta os compromissos que tiveram de fazer em termos aerodinâmicos com o carro, por causa da altitude a que se situa o circuito, não teriam grandes hipóteses: O domínio de Red Bull é indiscutível, isso não é novidade, mas pelos vistos a Mercedes está a juntar-se à festa. Pelo menos nesta corrida. Tiveram muito ritmo durante todo o fim-de-semana” disse Sainz, que agora tem mais dois monolugares com que se preocupar até ao fim da época e a Mercedes ainda quer tentar chegar ao segundo lugar dos construtores: “penso que nós é que perdemos, pois em Austin ainda lá estivemos. Sofremos aqui mais do que os outros. Não sabemos quanto, mas sabemos que perdemos muito…”