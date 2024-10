GP México F1, Carlos Sainz: “Fiz duas voltas quase perfeitas na Q3”

Carlos Sainz assegurou este fim de semana no México a sua primeira pole-position do ano, a quarta da Ferrari: “Estou muito contente, fiz duas voltas fantásticas. Muitas vezes, no México, temos sempre a sensação de que não conseguimos fazer uma boa volta completa e é extremamente difícil com a quantidade de deslizamentos que há.

Mas hoje, honestamente, as minhas duas voltas na Q3 foram praticamente idênticas, quase perfeitas.

Fiz duas voltas realmente sólidas na Q3, suficientes para a pole, e estou muito contente porque normalmente não é esse o caso no México, devido ao facto de ser tão complicado” começou por dizer Sainz que claramente está de novo a subir de forma: “Definitivamente, desde Austin, parece que, especialmente do meu lado, demos um passo em frente. Também na qualificação tentámos encontrar algo extra com a volta de saída e a preparação dos pneus, e parece que estamos a ir na direção certa. “Obviamente, estou ansioso por terminar o trabalho na corrida, mas pelo menos a pole position – vou aceitá-la porque mostra progresso”.