GP México, F1: Aston Martin volta a substituir componentes antes da corrida e Stroll arranca do pitlane | AutoSport

Lance Stroll vai arrancar do pitlane pela segunda corrida de Fórmula 1 consecutiva, depois da sua equipa ter substituído vários componentes em regime de parque fechado.

Segundo o documento do delegado técnico da FIA, a Aston Martin substituiu o fundo do AMR23 de Stroll, os painéis dos flancos, a asa traseira, a ‘anti-roll bar’ e o material dos travões dianteiros. Todas as alterações foram efetuadas com o acordo da FIA para uma especificação diferente da usada originalmente, assim como foram efetuadas alterações na afinação da suspensão.

Assim, Lance Stroll tem de arrancar para o Grande Prémio do México da via das boxes, tal como fez em Austin na semana passada.