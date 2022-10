GP México F1, Andreas Seidl: “contente com o resultado de hoje, especialmente pelo Daniel” | AutoSport

A McLaren teve um melhor resultado do que a Alpine no final do Grande Prémio do México, apesar de ainda não terem conseguido passar novamente para o quarto posto do campeonato de construtores.

Desta feita, foi Daniel Ricciardo quem mais contribuiu para as contas da equipa de Woking, depois de ter terminado no sétimo lugar. O responsável da equipa, Andreas Seidl sublinhou o bom desempenho do piloto australiano e da sua capacidade, juntamente com os estrategas, em decidir a melhor tática para a corrida.

“Estou muito contente com o resultado de hoje, especialmente pelo Daniel”, afirmou o chefe de equipa, Andreas Seidl. “Bom trabalho dele, em pista, mas também em termos de comunicação com o seu engenheiro e equipa de estratégia para decidir aquela tática. Claro que foi um risco, porque não sabíamos como iam aguentar os pneus macios, mas aguentaram e graças a isso pôde fazer uma boa corrida, com boas manobras no final e a aumentar a vantagem para mais de 10 segundos por causa da penalização. Foi bom e dá-lhe, de certeza, mais confiança e motivação para as duas últimas corridas connosco e tentar lutar por mais pontos, que precisamos para o campeonato de construtores”.

Acerca da luta com a Alpine, Seidl explicou que a sua equipa só tem de se concentrar no seu trabalho e que a fiabilidade terá um peso grande nesta luta, como se viu no México com mais um abandono de Fernando Alonso. “Precisamos de fazer o nosso trabalho, temos de nos concentrar em nós próprios e ter dois fins de semana sem problemas. A fiabilidade vai desempenhar um papel importante, mas acho que temos equipa, carro e dois pilotos para lutar até à última ronda em Abu Dhabi e vencermos esta batalha”, concluiu.