GP México, F1: AlphaTauri troca unidade motriz do carro de Yuki Tsunoda | AutoSport

Yuki Tsunoda deverá ser penalizado no Grande Prémio do México, devendo sair do fundo da grelha de partida da corrida no domingo, uma vez que a AlphaTauri substituiu a unidade motriz do AT04 do piloto japonês.

A equipa italiana passa a utilizar no México o quinto motor de combustão interna, turbo, MGU-H e MGU-K, além da terceira unidade de baterias e centralina, não estando em conformidade com o número máximo alocado por temporada por cada piloto. Também foi substituído o sistema de escape, mas ainda dentro do máximo permitido por temporada, sendo a sexta unidade de 8 permitidas.

Max Verstappen também passa a usar um novo sistema de escape, o sétimo da época.

Tsunoda não participou na sessão de treinos de abertura na Cidade do México depois da AlphaTauri ter colocado Isack Hadjar no AT04 do japonês para cumprir uma das suas duas sessões de pilotos estreantes.

Foto: Philippe NANCHINO/MPSA