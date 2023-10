GP México, F1: Alfa Romeo segue em boa direção | AutoSport

Depois do melhor resultado da temporada alcançado no GP dos EUA, com seis pontos somados por ambos os pilotos, a Alfa Romeo terminou a sessão de qualificação com Valtteri Bottas e Zhou Guanyu entre os dez primeiros da tabela de tempos.

Bottas tinha dado bons indicadores, assim como Zhou, apesar de ter estado sempre mais discreto do que o seu companheiro de equipa. Quando as equipas da frente forçaram mais o andamento, na Q3, o finlandês não conseguiu acompanhar da mesma forma como tinha feito em períodos anteriores.

Por seu turno, Zhou esperou por ter a pista vazia para realizar a sua volta rápida no último segmento da qualificação, com um tempo que foi depois batido pelo seu companheiro de equipa.

Em sentido contrário esteve a Williams. Albon surpreendeu durante os treinos e esperava-se que pudesse estar no Q3, mas sentiu mais dificuldades em manter o ritmo durante a qualificação, chegando a levantar a possibilidade do monolugar ter danos que limitassem a performance.

Arrancam ambos da quinta fila da grelha de partida, mostrando sinais positivos na direção que a sua equipa escolheu para as evoluções do seu carro, ao contrário do que acontece, por exemplo, com a Haas, que não consegue mostrar muito mais do que tinha vindo a fazer.

Falta saber se o desempenho em ‘long runs’ será também tão bom quanto em qualificação, mas para já estão ambos os pilotos posição privilegiada para poderem pontuar novamente.

Foto: XPB Images/James Moy