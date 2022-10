GP México F1: Alfa Romeo aposta em Bottas para aumentar vantagem sobre Aston Martin | AutoSport

Valtteri Bottas foi o piloto melhor qualificado entre o “segundo pelotão” e vai arrancar da terceira fila da grelha de partida, esperando ter uma partida tranquila e sem incidentes, tentando somar bons pontos, importantes para a Alfa Romeo no campeonato de construtores.

Bottas viu a sua excelente forma no início da época ser traída por um Alfa Romeo menos competitivo conforme o campeonato foi seguindo, mas o seu ritmo durante a sessão de qualificação foi sempre muito alto e esteve regularmente entre os mais rápidos.

O piloto finlandês disse que acredita ser possível o sétimo lugar da grelha de partida e em vez disso conseguiu bater Charles Leclerc e garantir o sexto lugar. Este é um momento crucial para a equipa suíça que viu a vantagem para a Aston Martin passar a ser apenas de três pontos, depois de somarem um único ponto nas últimas 10 corridas. Com Sebastian Vettel no 16º lugar e Lance Stroll no 20º posto da grelha de partida, Bottas tem uma boa oportunidade para conseguir um bom resultado e aumentar a vantagem da sua equipa para os adversários. Depende tudo de se manter livre de toques nas primeiras curvas da corrida e do Alfa Romeo apresentar-se fiável.