GP Méxica F1, Max Verstappen: “Manter a liderança após a curva 1 foi importante” | AutoSport

O novo recordista do piloto com mais vitórias numa temporada, Max Verstappen considerou importante os primeiros metros da corrida para a vitória final do Grande Prémio do México.

Verstappen liderou do início ao fim, exceto quando parou, e apontou a estratégia arriscada da Red Bull como fulcral para mais um triunfo, mas que exigiu alguns cuidados com os pneus.

“Manter a liderança após a curva 1 foi importante para vencer a corrida. Claro que estávamos numa estratégia diferente dos carros à nossa volta, mas o resultado foi incrível e o ritmo do carro voltou a ser muito bom. Tivemos de cuidar dos pneus, porque foi um longo ‘stint´ com os médios, mas funcionou”,salientou o piloto após a corrida.

Com as bancadas repletas de fãs de Sergio Pérez e, por razões óbvias, da Red Bull, Verstappen salientou que se vive uma “atmosfera incrível” no Autodromo Hermanos Rodriguez.

Quanto ao que resta da época, o piloto neerlandês prometeu não parar agora que é bicampeão mundial, da sua equipa triunfar entre os construtores e quebrar mais um recorde este ano. “Tem sido um ano incrível, estou a desfrutar e vou tentar continuar a vencer”, concluiu o piloto da Red Bull.