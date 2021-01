GP Made in Italy e da Emilia-Romagna de F1 sem público…ou quase

O GP de Portugal foi dos poucos que se ‘safou’ em 2020 ao realizar-se com cerca de 30.000 pessoas nas bancas, sendo quase caso único na F1 em 2020. Este ano, as coisas estão ainda mais complicadas a esse nível e agora foi a vez de se ficar a saber que Imola não terá público nas bancadas ou se tiver, será muito pouco. Stefano Bonaccini, o presidente da região da Emilia Romagna em Itália, admitiu que a nova corrida de 18 de Abril de Imola acolherá, na melhor das hipóteses, um número “limitado” de espetadores. Imola foi ‘convocada’ para preencher o espaço do calendário após o cancelamento da ronda programada para a China: “Todos esperamos que nessa data já seja possível ter o público nas bancas, mesmo que de forma limitada”, disse Bonaccini na quinta-feira. Ele revelou também que o nome oficial da prova será o “grande prémio do Made in Italy e da Emilia-Romagna”.