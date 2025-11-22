GP Las Vegas, Oscar Piastri: “Temos um bom carro”

Oscar Piastri voltou a ver as suas aspirações ao título mundial de Fórmula 1 dificultadas, ao qualificar-se apenas em quinto lugar para o Grande Prémio de Las Vegas, numa sessão disputada em pista molhada. Enquanto isso, o seu colega de equipa e rival direto na luta pelo campeonato, Lando Norris, alcançou a terceira pole position consecutiva, reforçando a sua posição de liderança.

Piastri parecia em condições de lutar por uma posição mais favorável na grelha, mas viu a sua última tentativa na Q3 comprometida por uma bandeira amarela provocada por uma saída de pista de Charles Leclerc na escapatória da Curva 12. Obrigado a levantar o pé, o australiano não conseguiu melhorar o seu tempo e ficou preso ao quinto lugar, aumentando a pressão sobre a sua recuperação em corrida.

Apesar do revés, o piloto da McLaren mantém a confiança no potencial do monolugar, realçando que o carro se tem mostrado competitivo em todas as condições de aderência. Num contexto de luta intensa pelo título, Piastri entra na corrida de Las Vegas consciente de que terá de atacar para recuperar posições e minimizar as perdas face a Norris.

“Ficou alguma coisa por explorar que não chegámos a utilizar. Temos um bom carro, que parece estar a funcionar bem em todas as condições, por isso podemos fazer uma boa corrida amanhã e, com sorte, recuperar algumas posições.”

Foto: Philippe Nanchino /MPSA