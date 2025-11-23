GP Las Vegas: McLaren pede desculpa aos pilotos

Num desfecho muito longe do desejado, a McLaren viu os seus dois carros desclassificados por desgaste excessivo da prancha do fundo dos monolugares, o que compromete as contas de Lando Norris na luta pelo título, abrindo, no entanto, uma nova janela de oportunidade para Oscar Piastri.

A equipa lançou um comunicado onde pediu desculpa aos pilotos pelo sucedido:

“Após o Grande Prémio de Las Vegas, verificámos que infringimos o Artigo 3.5.9 do Regulamento Técnico, que exige uma espessura mínima de 9 mm na prancha. O carro 4 foi considerado em infração por apresentar uma diferença máxima de 0,12 mm na placa traseira e o carro 81 por uma diferença máxima de 0,26 mm na placa traseira.

Durante a corrida, ambos os carros apresentaram níveis inesperados e elevados de oscilação vertical, não observados nos treinos livres, o que levou a um contacto excessivo com o solo. Estamos a investigar as razões para este comportamento do carro, incluindo o efeito de danos acidentais sofridos por ambos os carros, que constatámos após a corrida.

Tal como observado pela FIA, a infração foi não intencional, não houve qualquer tentativa deliberada de contornar o regulamento e também existiram circunstâncias atenuantes.

Pedimos desculpa a Lando e Oscar pela perda de pontos hoje, num momento crucial na sua luta pelo campeonato, após duas grandes exibições durante todo o fim de semana. Como equipa, pedimos também desculpa aos nossos parceiros e adeptos, cujo apoio significa muito para nós. Embora este resultado seja extremamente dececionante, continuamos totalmente focados nas duas últimas corridas da temporada”.

Oscar Piastri também fez eco da frustração da equipa:

“É dececionante terminar este fim de semana sem pontos após uma infeliz desclassificação. Com a grelha tão equilibrada, estamos sempre à procura de formas de melhorar o desempenho, e desta vez não conseguimos. Agora precisamos de recomeçar, voltar a concentrar-nos e lutar para conquistar o máximo de pontos possível nas duas últimas etapas, ambas em pistas onde já tivemos um bom desempenho.”

Lando Norris também não escondeu o desapontamento pelos pontos perdidos:

“Um final frustrante. Tivemos de gerir a situação no final da corrida e agora sabemos que foi devido a alguns problemas no carro, que infelizmente resultaram na nossa desclassificação. É frustrante perder tantos pontos. Como equipa, estamos sempre à procura do máximo desempenho possível e, claramente, não conseguimos encontrar esse equilíbrio hoje. Nada do que eu possa fazer vai mudar isso agora. Em vez disso, todo o meu foco se vira para o Qatar, onde procuraremos o melhor desempenho possível em todas as sessões.”

Fotos: Philippe Nanchino /MPSA