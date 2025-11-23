GP Las Vegas: McLaren arrisca dupla desclassificação

Não é apenas o carro de Lando Norris que está a ser investigado, mas sim os dois carros da McLaren com o risco real de desclassificação à vista. As pranchas do fundo dos monolugares foram medidas e ambas apresentam menos de 9mm, a espessura regulamentar exigida.

O delegado técnico da FIA, Jo Bauer já levou o assunto aos comissários da FIA que, por sua vez, já convocaram a McLaren para mais esclarecimentos. Este tipo de questões é habitualmente resolvida de forma direta, sem grandes motivos para contra argumentações, pois as medições foram feitas pelos delegados técnicos, sendo objetivas.

Assim a McLaren arrisca-se a ver ambos os carros desclassificados, em mais uma reviravolta neste campeonato.

Depois deste resultado, Norris ficaria com 30 pontos de vantagem para Piastri e 42 para Verstappen. Mas a confirmar-se a declassficação, a diferença de Norris para Piastri e Verstappen passaria a apenas 24 pontos.

Foto: Philippe Nanchino /MPSA