GP Las Vegas, Max Verstappen: “O carro estava a funcionar bem”

Max Verstappen carimbou a sua 69ª vitória, a sexta da temporada 2025, na sua oitava presença consecutiva no pódio. O neerlandês aproveitou da melhor forma o erro de Lando Norris na primeira curva e a partir daí, conseguiu colocar em pista um ritmo muito competitivo.

O #1 da Red Bull revelou-se satisfeito com a performance do carro, o que lhe permitiu esticar o primeiro stint. A boa gestão dos pneus foi fundamental para conseguir uma corrida tranquila:

“Normalmente, a corrida é difícil para nós. Não nos damos muito bem com a gestão dos pneus, mas hoje parecia que tínhamos um pouco mais de controlo e pude forçar um pouco mais. Isto libertou um pouco mais de ritmo e pude ficar na pista mais um pouco e dividir a corrida em dois. Isso ajudou bastante. O carro estava a funcionar bem e muito mais do meu agrado. No final, a diferença foi bastante considerável.”

Quanto às esperança de conquistar o título, Verstappen manteve uma boa dose de realismo e otimismo:

“Ainda há uma grande diferença, mas tentamos sempre aproveitar ao máximo tudo o que temos, e este fim de semana esse foi o primeiro passo. Nos próximos fins de semana, tentaremos vencer a corrida e, no final de Abu Dhabi, veremos onde chegamos. Estou muito orgulhoso de todos. Tivemos uma época com altos e baixos, momentos difíceis, mas também momentos realmente bonitos. Aprendemos muito ao longo da época, e isso é muito valioso para os próximos anos. É algo que vamos valorizar e utilizar para melhorar ainda mais, regressando mais fortes na próxima época e lutando pelo campeonato desde o início. Estamos a aproveitar o momento e veremos o que podemos fazer na próxima semana.”

