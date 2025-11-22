GP Las Vegas, Max Verstappen: “Gosto de pilotar à chuva. Isto parecia mais pilotar no gelo”

Max Verstappen garantiu uma vaga na primeira linha da grelha de partida para o GP de Las Vegas. Um dos grandes especialistas da pilotagem à chuva não conseguiu destacar-se nas complicadas condições do citadino de Las Vegas.

Verstappen reconheceu que a dificuldade que sentiu com a pista molhada foi considerável e destacou o resultado, que considerou positivo. O entusiasmo para amanhã parece elevado por parte do neerlandês:

“Estava muito, muito escorregadio lá fora. Já é escorregadio no seco e no molhado não é nada divertido. Gosto de pilotar à chuva. Isto parecia mais pilotar no gelo. Demorou muito tempo até os pneus começarem a funcionar. Sinto que fomos mais competitivos com o pneu extremo, mas a pista estava a melhorar, por isso tivemos de passar para o intermédio. Tivemos dificuldades em conseguir qualquer tipo de aderência. Na última volta, arrisca-se um pouco mais, mas ainda assim não foi suficiente para lutar pelo primeiro lugar. Ainda assim, estar na primeira fila é bom para nós. Estou entusiasmado para amanhã. Espero que a parte interior da pista esteja boa em termos de aderência, mas vamos ver.”