GP Las Vegas: Max Verstappen foi a aposta vencedora

Max Verstappen manteve a luta pelo título em aberto. Apesar de as probabilidades de conquistar o cetro diminuírem a cada prova, o piloto da Red Bull fez questão de aproveitar um erro de Lando Norris na largada, mantendo as contas vivas, com mais uma excelente vitória.

Triunfo dominante do #1 da Red Bull, que liderou de início ao fim, depois de Norris ter feito uma boa partida — agressiva na defesa da primeira posição — mas arruinada por uma travagem falhada na curva 1. Verstappen aproveitou para assumir o comando, que nunca mais largou. Também George Russell beneficiou do erro de Norris e subiu ao segundo lugar, mas aí o piloto da McLaren foi capaz de recuperar. Russell, com problemas na direção, acabou por não ter ritmo para segurar Norris no segundo stint, e o britânico da McLaren minimizou as perdas com o segundo posto final.

MAX VERSTAPPEN WINS IN LAS VEGAS! 👏🏆 He takes his second victory on the Strip in dominant style! 💪#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/y2MEBqEo4y — Formula 1 (@F1) November 23, 2025

Em quarto lugar terminou Oscar Piastri, depois de um susto no arranque da prova, com um toque de Liam Lawson que podia ter comprometido de forma definitiva as suas aspirações ao título. A atravessar uma maré de azar difícil, Piastri conseguiu recompor-se e subir ao quarto posto, depois de uma luta intensa com Kimi Antonelli. O italiano foi penalizado por uma falsa partida (quase impercetível) e, começando com pneus macios, aproveitou o Virtual Safety Car inicial para os trocar e iniciar um stint de 48 voltas, defendendo-se na perfeição dos ataques do #81 da McLaren. Não conseguiu aguentar até ao fim, mas rubricou uma excelente corrida.

Charles Leclerc foi sexto; tentou tudo, mas não teve ritmo para mais. Carlos Sainz terminou num muito positivo sétimo posto, enquanto o seu colega Alex Albon voltou a errar e terminou a corrida mais cedo, num fim de semana para esquecer. Isack Hadjar foi oitavo, em mais uma bela corrida. Já Liam Lawson pagou caro pelo erro no início e terminou na cauda do pelotão. Nico Hülkenberg fechou em nono, com uma estratégia alternativa bem-sucedida — começando com duros para terminar com médios — e Lewis Hamilton levou um ponto para casa, depois de recuperar nove lugares, numa corrida consistente do #44.

Destaque ainda para os pilotos da Haas, que estiveram envolvidos em boas lutas, embora sem conseguirem capitalizar o bom ritmo evidenciado em partes da prova. Entre as desistências estiveram Albon, após um toque em Hamilton que arruinou a sua corrida, e Gabriel Bortoleto, cuja travagem completamente falhada na curva 1 também motivou o abandono de Lance Stroll.

Verstappen wins, with Norris and Russell rounding out the top-three! 🙌 Your points-finishers in Las Vegas ⬇️#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/sCcxsu5YqZ — Formula 1 (@F1) November 23, 2025

O filme da corrida

Foi com pista seca e apenas 10% de probabilidade de chuva que pilotos e equipas se prepararam para enfrentar as 50 voltas do GP de Las Vegas. A temperatura da pista era de 24,2 °C e a temperatura do ar situava-se nos 16,8 °C.

A grelha contava com 19 carros, uma vez que Yuki Tsunoda começava a partir da via das boxes devido a uma troca de unidade motriz. Na frente, Lando Norris tinha Max Verstappen ao seu lado. Carlos Sainz e George Russell ocupavam a segunda linha, com Oscar Piastri e Liam Lawson na terceira.

Os pneus médios foram a escolha do top 10 e, abaixo deste, apenas Nico Hülkenberg, Franco Colapinto, Alex Albon, Gabriel Bortoleto e Lewis Hamilton começaram com pneus duros. Kimi Antonelli era o único a iniciar a corrida com pneus macios.

It's a DRAMATIC first corner in Las Vegas 😱 Here's how the race start unfolded! 👀⬇️#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/MbO09PnqwI — Formula 1 (@F1) November 23, 2025

Lando Norris teve um bom arranque e foi agressivo na defesa da sua posição, mas falhou completamente a primeira travagem. Verstappen assumiu o primeiro lugar, com Russell a subir ao segundo posto. Oscar Piastri envolvido na confusão da primeira volta, caiu para sétimo. Lewis Hamilton ganhou seis posições, ao contrário de Lance Stroll, que ficou fora da corrida, vítima dos toques da Curva 1. Liam Lawson, com danos na asa dianteira, caiu na ordem, comprometendo a sua prova. A largada foi caótica, com vários toques. Gabriel Bortoleto falhou a primeira travagem, tal como Lawson, afetando as corridas de Stroll e Piastri, respetivamente.

Gabi into Lance and Pierre! 💥 Here's the contact further down the pack at the first corner 😳#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/pD0y61XNkH — Formula 1 (@F1) November 23, 2025

Na volta 2, o Virtual Safety Car foi acionado, pouco depois de termos visto comissários em pista numa posição nada segura, situação que voltaria a dar que falar. A corrida de Bortoleto também terminaria mais cedo.

Na volta 4, o VSC foi desativado e a corrida recomeçou. Verstappen começou a aumentar a vantagem para Russell, enquanto Norris seguia demasiado longe para atacar o #63 da Mercedes. Russell, por sua vez, aproximava-se de Verstappen e entrou na zona de DRS do Red Bull na volta 6.

Ao final das primeiras dez voltas, a ordem era: Verstappen, Russell, Norris, Sainz, Isack Hadjar, Piastri, Charles Leclerc, Oliver Bearman, Fernando Alonso e Nico Hülkenberg. Leclerc mantinha o seu ataque e subiu ao sexto lugar, ultrapassando Piastri, que já se queixava de graining nos pneus dianteiros.

LAP 10/50 Lewis Hamilton has made up seven positions so far in this race, currently in P12! 🆙🙌#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/uv6TOGNNpv — Formula 1 (@F1) November 23, 2025

A corrida de Russell complicou-se devido a problemas na direção, ao mesmo tempo que Alex Albon não conseguiu evitar um toque em Hamilton, obrigando-o a entrar nas boxes para trocar a asa dianteira. Também a noite de Kimi Antonelli piorou drasticamente, com uma penalização de cinco segundos por falsa partida. O incidente de Albon motivou o segundo Virtual Safety Car da noite, para permitir a remoção segura dos detritos.

LAP 16/50 ⚠️ VIRTUAL SAFETY CAR ⚠️ There's debris on the Strip after contact between Hamilton and Albon! 😳💥#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/n34NkLJ4xA — Formula 1 (@F1) November 23, 2025

Russell entrou nas boxes na volta 18 para colocar pneus duros, e Norris aproveitou para aumentar o ritmo e tentar ganhar a posição durante as paragens. Mais atrás, Hamilton — já em décimo — atacava Ocon e conquistou o nono lugar.

As trocas de pneus começaram a acontecer na frente e, na volta 22, foi Piastri quem colocou pneus duros. Na volta seguinte, Norris parou para a sua troca, tal como Sainz. Na volta 26, Verstappen entrou para montar pneus duros, mantendo a liderança, apesar da aproximação de Russell. O top 3 regressava assim à ordem inicial.

A ordem era agora: Verstappen, Russell, Norris, Hülkenberg (ainda sem parar), Hamilton (também sem parar), Antonelli, Ocon (sem parar), Piastri, Leclerc e Sainz. Hamilton parou pouco depois, com 21 voltas por cumprir, para montar pneus médios, tal como Hülkenberg, que fechava o primeiro ciclo de paragens.

This is the move which saw Norris fly past Russell for P2! 💨✈️#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/F5iqytWdfq — Formula 1 (@F1) November 23, 2025

A 17 voltas do fim, o excelente ritmo de Norris permitiu-lhe ultrapassar Russell e apontar a Verstappen, que estava a cinco segundos. Uma distância considerável, mas não impossível. A corrida de Alex Albon terminava mais cedo, num fim de semana para esquecer para o piloto tailandês.

Com Verstappen a aumentar o ritmo na frente, a luta mais interessante passou a ser a que envolvia Kimi Antonelli, que se defendia de Oscar Piastri, com Charles Leclerc por perto, todos focados no quarto lugar. Antonelli defendia-se brilhantemente dos ataques de Piastri.

O fim da corrida chegou, e Verstappen cruzou a linha de meta em primeiro lugar, com Lando Norris a terminar a prova em dificuldades na gestão de combustível, mas a segurar o segundo lugar. Russell completou o top 3. Antonelli terminou a corrida em quinto, ultrapassado por Piastri mesmo no fim. Leclerc levou para casa o sexto lugar, à frente de Sainz, Hadjar, Hülkenberg e Hamilton.

Foto: Philippe Nanchino /MPSA