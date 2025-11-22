GP Las Vegas, Lando Norris: “Quase bati no muro!”

Num dos momentos mais decisivos da temporada, Lando Norris não claudicou e, à semelhança do que tem feito nestas últimas corridas, voltou a dar um sinal de força. O piloto da McLaren cravou a pole numa sessão difícil, com a chuva a afetar a qualificação. Cada volta foi uma aventura, mas Norris conseguiu encontrar o seu caminho e, apesar de um susto na sua melhor volta, conseguiu ficar bem à frente do resto da concorrência. Se ainda precisava de uma exibição motivadora, conseguir brilhar nestas condições e por esta margem é o tónico perfeito para se manter firme na rota do título.

No final, era um Norris muito feliz, algo surpreendido e agradado com a performance do monolugr da McLaren:

“Uau, que stress, muito stress mesmo! Não sabia que mais ninguém conseguiria uma volta depois de mim. Eu sabia que os dois primeiros setores estavam bons. A pista estava muito escorregadia. Assim que se toca no corretor de forma errada, como eu fiz, derrapa-se para um lado e perde-se o controlo do carro para o outro. Quase bati no muro! Não eram as melhores condições, mas estou feliz por ter parado de chover e termos conseguido fazer uma boa qualificação.”

“Nunca ninguém tinha pilotado aqui à chuva”

Norris reconheceu que ficou surpreendido com a chuva e que, a partir daí, se tornou numa lotaria:

“Estava a dormir a sesta antes da qualificação. Esperava que estivesse seco, mas acordei e vi que estava a chover e pensei ‘bolas, isto não vai dar certo’. Nunca ninguém tinha pilotado aqui à chuva, por isso era difícil saber o que esperar. Depois da Q1, em cada curva sentias que podias bater e a corrida podia acabar ali! Um dia como este é ainda mais gratificante porque foi complicado”.

Apesar do otimismo, Norris reconhece que há ainda muitas incógnitas. Com três sessões de treinos pouco representativas, tudo está em aberto:

“O ritmo esteve bom durante todo o fim de semana. Penso que seria bom em piso seco, mas não esperava ser tão bom em chuva. Há muitas incógnitas para amanhã. Ninguém fez muitos stints com o depósito cheio. Será uma corrida interessante, especialmente com o Max lá na frente. Espero que possamos fazer uma boa corrida amanhã.”