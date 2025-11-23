GP Las Vegas, Lando Norris: “Fui um pouco agressivo demais”

Lando Norris, segundo classificado no GP de Las Vegas, brincou com o facto de ter errado na travagem para a primeira curva, mas reconheceu o erro, que lhe custou uma potencial vitória e uma via ainda mais aberta para o título. Apesar de as contas ainda o favorecerem, Norris deixou Verstappen aproximar-se, apesar de ter ganho pontos a Oscar Piastri.

Norris fez um excelente trabalho na qualificação e estava em posição privilegiada para desferir um golpe decisivo nas contas do título. A travagem falhada na Curva 1 deixa as contas ainda em aberto, apesar do cetro estar cada vez mais perto, com Piastri a não conseguir parar a hemorragia de pontos. O #4 da McLaren fez uma avaliação positiva do ritmo de corrida e elogiou a prestação da Red Bull e Verstappen, um justo vencedor aos olhos do líder do campeonato:

“Deixei o Max ganhar. Deixei-o ir, deixei-o ter uma boa corrida! Não, só travei tarde demais – foi erro meu. Não foi a minha melhor prestação, mas quando o rapaz ganha por 20 segundos é porque fez um trabalho melhor e são um pouco mais rápidos. Corrida divertida, difícil como sempre, mas muito divertida.”

“Fiz uma boa corrida. Penso que o ritmo ainda estava bom hoje. O Max fez uma boa corrida. Estavam rápidos. Cometi o erro na Curva Um. É preciso ser agressivo na Curva Um, eu fui um pouco agressivo demais. Isso custou-me caro, mas é assim que acontece às vezes. Ainda assim, um bom resultado, segundo lugar, e ainda bons pontos, por isso não estou muito desapontado. Tenho de dar os parabéns ao Max e à Red Bull, fizeram uma boa corrida.”

“Foi bastante constrangedor”, disse ainda o britânico sobre o arranque. “Estou aqui para ganhar corridas. O segundo lugar ainda é um grande resultado. Sinto-me privilegiado por causa do bom desempenho que tivemos nos últimos fins de semana. Errei redondamente na primeira curva e isso custou-me a hipótese de liderar a corrida. Não me custou a vitória hoje. O que nos custou a vitória hoje foi simplesmente a falta de performance, não ser suficientemente rápido e muitos problemas com o carro. Preciso de aprender com a primeira curva e tentar fazer um trabalho melhor do que tenho feito ultimamente. Não temos tido um desempenho suficientemente bom.”

Foto: Philippe Nanchino /MPSA