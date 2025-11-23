GP Las Vegas: Lando Norris e Oscar Piastri desclassificados

Esta temporada 2025 parece destinada a ser decidida apenas no final. Num golpe nas aspirações de Lando Norris, ravivando a esprança de Oscar Piastri e Max Verstappen, a McLaren viu os dois carros serem desclassificados por desgaste excessivo dos chamados “Skid Blocks” da prancha colocada no fundo dos monolugares de F1.

É mais uma reviravolta dramática no campeonato, com as contas do título a mudarem de forma considerável. Com o resultado inicial da corrida, Lando Norris ficava com 30 pontos de vantagem para Oscar Piastri e 42 pontos para Max Verstappen, ou seja, já com uma mão no troféu quando ainda temos 58 pontos em disputa. Com esta desclassificação, a diferença de Norris para Piastri e Verstappen fica reduzida a 24 pontos.

Assim, Norris mantém a liderança, com a mesma distância para Piastri, mas Verstappen aproxima-se cada vez mais. A próxima ronda, no Qatar, conta com corrida Sprint, mas tudo indica que a decisão do campeonato de pilotos deverá acontecer em Abu Dhabi.

Porque a McLaren foi desclassificada?

As pranchas colocadas no fundo dos carros de F1 servem um propósito focado na segurança. Com este limite físico, os carros são impedidos de usarem alturas ao solo demasiado baixas, o que, em certos casos, pode cortar o fluxo de ar debaixo do carro e causar instabilidade. Essa medida, implementada desde 1994, implica que uma prancha com 10 mm de espessura seja colocada no fundo do carro, com os regulamentos a permitirem um desgaste de 1 mm. Assim, no final da corrida, nos pontos de medição especificamente criados para o efeito, a espessura não pode ser inferior a 9 mm. Terá sido isso que aconteceu aos dois monolugares da McLaren.

A bit more context, for how Mcl may have known about the plank wear.#F1 #F1tech #LasVegasGP https://t.co/PwvqcBz99P — Craig Scarborough (@ScarbsTech) November 23, 2025

Os chamados “skid blocks” de titânio são aplicados às pranchas na zona onde os pontos de medição se encontram para proteger a prancha. São eles que provocam as faiscas quando o fundo do carro raspa contra o asfalto e também são um sinal visual claro quando um carro está mais perto do solo, uma vez que a criação de faíscas é, evidentemente, maior.

A McLaren terá avaliado mal o desgaste dos skid blocks ao longo do fim de semana. Com três sessões de treinos pouco representativas, a equipa pode ter julgado mal o desgaste e comprometido os resultados deste fim de semana. Pode até haver outra causa, mas a única certeza é que a McLaren perdeu pontos valiosos, especialmente para os seus pilotos que lutam pelo título.

The plank under an #F1 car is 10mm thick when new. The @FIA measure wear in the inspection holes, anything more than 1mm is a simple disqualification. Teams fit titanium skid blocks around the holes, but too much bottoming will still wear the assembly away.#F1tech pic.twitter.com/O2DrZtTKTm — Craig Scarborough (@ScarbsTech) November 23, 2025

O que disse a FIA

Eis o que se pode ler no comunicado da FIA no caso do carro #81 de Piastri:

“Os Comissários ouviram o Chefe de Equipa, o Diretor Desportivo e o Diretor Técnico da Equipa McLaren Formula 1, o Diretor de Monolugares da FIA, o Diretor Técnico de Monolugares da FIA e o Delegado Técnico da FIA.

As proteções traseiras do carro 81 foram medidas e verificou-se que estavam abaixo da espessura mínima de 9 mm especificada no Artigo 3.5.9 do Regulamento Técnico. As medidas relevantes foram: Lado Direito Dianteiro 8,88 mm, Lado Direito Traseiro 8,93 mm. O instrumento de medição foi um micrómetro Mitutoyo adquirido em maio de 2025 e, de acordo com as especificações do fabricante, preciso dentro de 0,001 mm.

As proteções traseiras foram novamente medidas na presença dos Comissários e dos três representantes da McLaren, e estas medições confirmaram que as proteções não estavam em conformidade com o regulamento. As medidas relevantes foram ainda menores do que as medidas originalmente pelo Delegado Técnico.

Consequentemente, os Comissários determinam que ocorreu uma violação do Regulamento Técnico.

Os Comissários ouviram então as alegações sobre a penalização.

A Equipa argumentou que existiam circunstâncias atenuantes, dado que houve oscilações adicionais e inesperadas na pista neste evento, oportunidade limitada para testes devido ao clima no primeiro dia e sessões de treino reduzidas. Além disso, a Equipa alegou que a gravidade da infração foi inferior às infrações anteriores a este regulamento em 2025.

A FIA argumentou que, infelizmente, não havia qualquer previsão nos regulamentos ou em precedentes para qualquer penalização para além da penalização habitual (ou seja, desclassificação). A FIA observou que mantinha firmemente a opinião de que a infração foi não intencional e que não houve qualquer tentativa deliberada de contornar os regulamentos.

Os Comissários observaram também as várias decisões do Tribunal Internacional de Recurso da FIA que limitam a possibilidade de evitar a desqualificação por infrações técnicas. Não obstante a alegação da Equipa de que houve danos potencialmente acidentais que podem ter levado ao movimento do fundo, que poderiam ter causado um desgaste adicional, os Comissários não consideram que tal seja suficiente para atenuar a penalização. Os comissários determinaram que o artigo 3.5.9 do Regulamento Técnico da FIA para a Fórmula 1 foi violado e, portanto, deve ser aplicada a penalização padrão de desclassificação para tal infração”.

A mesma justificação foi usada no caso do carro de Lando Norris

O novo top 10 do GP de Las Vegas

Com esta desclassificação, George Russell é promovido ao segundo lugar e Kimi Antonelli, depois de uma excelente corrida, vê o seu esforço coroado com um pódio. Charles Leclerc e Carlos Sainz completam o top 5. A Haas consegue colocar os dois carros nos pontos, atrás de Isack Hadjar, Nico Hulkenberg e Lewis Hamilton (que largou do último lugar).

1) Max Verstappen, Red Bull

2) George Russell, Mercedes

3) Kimi Antonelli, Mercedes

4) Charles Leclerc, Ferrari

5) Carlos Sainz, Williams

6) Isack Hadjar, Racing Bulls

7) Nico Hulkenberg, Sauber

8) Lewis Hamilton, Ferrari

9) Esteban Ocon, Haas

10) Oliver Bearman, Haas

Foto: Philippe Nanchino /MPSA