GP Las Vegas: Kimi Antonelli voltou a brilhar

Andrea Kimi Antonelli protagonizou um desempenho notável no Grande Prémio de Las Vegas, registando o seu terceiro pódio na Fórmula 1 após uma corrida marcada por gestão criteriosa dos pneus e inesperadas reviravoltas no resultado final.

Partindo de 17.º na grelha com pneus macios, Antonelli aproveitou um período de virtual safety car para colocar os pneus duros, que usaria ao longo de 48 voltas, naquilo que se tornou um desafio extremo de gestão do desgaste e de controlo do “graining”. Numa estratégia de apenas uma paragem, o italiano conseguiu progredir até ao quarto posto, resistindo aos ataques de Oscar Piastri durante várias voltas. Graças às desclassificações de Lando Norris e Oscar Piastri, o piloto da Mercedes ascendeu ao terceiro posto, conquistando assim mais um pódio na categoria rainha.

#12 Andrea Kimi Antonelli (ITA) Mercedes AMG Petronas F1 Team (DEU) Mercedes-AMG W16 E/Mercedes during the 2025 Formula One Las Vegas Grand Prix, 22th round of the 2025 Formula 1 World Championship, taking place from November 20 to 22, 2025 on the Las Vegas Strip circuit (USA)

Falar com os pneus para aguentarem até ao fim

Antonelli revelou ter enfrentado grande pressão nos derradeiros quilómetros, chegando a duvidar do resultado devido à penalização. A gestão dos pneus foi fundamental, tal como o apoio e as orientações transmitidas pela equipa via rádio durante o último terço da prova.

“Falei literalmente com os pneus nas últimas 20 voltas, em cada reta pedi-lhes que aguentassem até ao fim”, contou Antonelli aos meios de comunicação. “Estava algo preocupado com o ‘graining’ ao longo da corrida, mas assim que fiquei em pista livre, especialmente na última volta e graças aos conselhos da equipa sobre a condução, comecei a notar que o desgaste estava a melhorar. Conseguimos segurar e, na verdade, as voltas iam ficando cada vez mais rápidas; foi pena termos começado tão atrás, mas isso faz parte do processo de aprendizagem e agora é hora de olhar para as próximas duas corridas.”

“Com vinte voltas para o fim, soube pelo rádio que estava no Plano B, por isso percebi que teria de ir até ao fim,” acrescentou. “Senti-me confortável nas últimas dez voltas com o Oscar atrás, e como o desgaste dos pneus foi melhorando, o ritmo tornou-se mais forte.”

“Com três voltas para o fim, pensei para mim: ‘Se calhar fico em sexto por causa da penalização’, mas consegui abrir vantagem suficiente para acabar em quinto. Foi muito difícil, creio que o problema foi um pequeno movimento no arranque, mas não o senti no carro; é algo que preciso de rever nas imagens para perceber melhor o que aconteceu.”

