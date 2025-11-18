GP Las Vegas: Informações, estatísticas e horários

O Grande Prémio de Las Vegas, último dos três realizados este ano nos Estados Unidos antes do encerramento da temporada no Médio Oriente, decorre num formato antecipado, com sessões noturnas sob luz artificial. Para os europeus, esta jornada vai implicar olheiras e muito café, com as sessões a acontecerem durante a noite. Todos os horários foram antecipados em duas horas face a 2024.

Velocidade pura

Esta será a terceira edição do Grande Prémio de Las Vegas disputada na Strip e a quinta vez que a cidade acolhe uma ronda do Mundial de Fórmula 1. As duas primeiras corridas, em 1981 e 1982, tiveram lugar no parque de estacionamento do Caesars Palace. No traçado atual, inaugurado em 2023, Max Verstappen venceu a primeira edição, enquanto George Russell triunfou no ano passado depois de partir da pole position.

O circuito urbano de 6,201 quilómetros — o segundo mais longo do calendário e um dos mais rápidos — carateriza-se pelas elevadas velocidades de ponta, em particular graças à longa reta na Strip. Em 2024, Alex Albon atingiu ali 368 km/h, a velocidade mais elevada da temporada, com uma forte travagem na Curva 14 que continua a ser um dos principais pontos de ultrapassagem.

Com quase 80% da volta feita a fundo, o traçado passa por locais icónicos como o Venetian e o Caesars Palace. A utilização das ruas principais implica menor aderência devido ao mobiliário urbano e aos resíduos deixados pelo tráfego quotidiano, o que deverá acelerar a evolução da pista ao longo do fim de semana.

Os pneus escolhidos

Pelo terceiro ano consecutivo, a escolha de pneus para o circuito urbano de Las Vegas recai nos compostos C3, C4 e C5. A gestão da temperatura dos pneus continuará a ser um dos maiores desafios, sobretudo na qualificação. O facto de as sessões começarem mais cedo deverá facilitar a tarefa dos pilotos, evitando condições tão frias como no ano passado e ajudando o processo de aquecimento. No entanto, a meteorologia prevê a chegada de uma frente fria, que deverá complicar a tarefa aos pilotos.

Ainda assim, a volta de preparação antes da volta lançada manterá um papel decisivo para colocar os pneus na janela ideal de funcionamento. A nova geração de pneus, com propriedades mecânicas melhoradas, deverá também reduzir a degradação — especialmente evidente no composto médio em 2024.

A opção por não utilizar compostos mais macios prende-se com o risco de graining, um fenómeno recorrente desde a primeira edição da corrida e que poderia comprometer demasiado a eficácia do composto mais suave da gama.

Os horários – Horas impróprias e muito café

Sexta-Feira

TL1 – 00:30

TL2 – 04:00

Sábado

TL3 – 00:30

Qualificação – 04:00

Domingo