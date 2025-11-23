GP Las Vegas, George Russell: “Pensei que tinha uma hipótese”
George Russell teve de se contentar com o terceiro lugar, depois de um início de corrida bem aproveitado por parte do piloto britânico que conseguiu colocar-se em posição de lutar pela vitória. O Mercedes do piloto britânico não teve ritmo para ameaçar verdadeiramente Max Verstappen.
Russell reconheceu que ainda sentiu que tinha hipóteses de lutar pela vitória por altura das paragens nas boxes, mas o esforço extra colocado nos pneus veio com um preço pago depois, com a longevidade das borrachas a ficar em causa já nas últimas voltas. No balanço final, Russell admitiu que o pódio era, provavelmente, o melhor resultado possível:
“Quando o Max saiu das boxes, pensei que tinha uma hipótese. Ele estava com os pneus frios e forcei bastante. Acabei por danificar os pneus e, a partir daí, fiquei no rádio a dizer que não tinha a certeza se aguentavam até ao fim. Foi muito difícil. Não foi uma boa corrida para nós e um pódio era provavelmente o máximo que poderíamos ter alcançado.”
Foto: Philippe Nanchino /MPSA
