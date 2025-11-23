GP Las Vegas: Gabriel Bortoleto penalizado por incidente na largada

Gabriel Bortoleto foi considerado responsável pelos comissários desportivos da FIA por provocar o incidente na primeira curva do Grande Prémio de Las Vegas, recebendo por isso uma penalização de cinco lugares na grelha para o próximo Grande Prémio do Qatar, a penúltima ronda do Mundial de 2025.

Na tentativa de recuperar posições logo na partida, o piloto da Sauber travou demasiado tarde para a Curva 1, colidindo com o Aston Martin de Lance Stroll, que por sua vez foi projetado contra o Alpine de Pierre Gasly. Bortoleto e Stroll foram obrigados a abandonar a corrida devido aos danos sofridos, enquanto Gasly conseguiu prosseguir apesar do toque.

Após análise posterior à corrida, os comissários concluíram que Bortoleto teve culpa no incidente, sublinhando que, apesar de se tratar de uma manobra típica de primeira volta e primeira curva, não existiam circunstâncias atenuantes. Como o brasileiro já tinha abandonado e não podia cumprir a penalização de 10 segundos em tempo de corrida, a sanção foi convertida numa penalização de cinco lugares na grelha para a próxima prova em que participe, de acordo com as diretrizes em vigor.

Além da penalização desportiva, Bortoleto recebeu ainda dois pontos de penalização na superlicença, os primeiros da sua carreira na Fórmula 1. No outro lado da garagem da Sauber, Nico Hülkenberg terminou em nono lugar, somando dois pontos que permitem à equipa suíça reduzir a desvantagem para a Haas na luta pelo oitavo lugar do Mundial de Construtores, ficando agora a seis pontos.

“Foi culpa minha. Acho que avaliei mal a aderência que tinha e a posição em que estava na pista” disse Bortoleto. “Tive um arranque muito bom e tentei atacar pelo interior de um Williams e, quando coloquei o carro no lado esquerdo do Williams, já era altura de travar; travei cerca de cinco metros demasiado tarde e cheguei demasiado lançado à curva. Já não tinha ângulo para fazer a curva porque estava completamente por dentro e simplesmente avaliei mal. Foi culpa minha.”​

Foto: Philippe Nanchino /MPSA