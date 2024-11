GP Las Vegas, F1: Williams avalia estado de saúde de Franco Colapinto

Recorde-se que a Williams F1 tem enfrentado sérios problemas nas últimas corridas devido a uma série de acidentes que resultaram em gastos significativos com reparações dos carros. Nas corridas do México e do Brasil, os carros da Williams foram severamente danificados, levando a equipa a enfrentar um forte dilema financeiro, somando-se já vários milhões de dólares em reparações este ano, gastos que podem comprometer o desenvolvimento do carro para a próxima temporada, já que os recursos financeiros são limitados pelo teto orçamental.

A Williams está com muito pouca sorte nas últimas corridas, devido aos sucessivos despistes dos seus pilotos e consequentes caras reparações nos seus carros. Depois de ter sido colocada em equação a participação dos dois carros na corrida de Las Vegas, desta feita, novo acidente de Franco Colapinto na Q2, volta a colocar pressão na equipa. Para piorar as coisas, o argentino ainda ficou ‘amassado’ e teve de ir ao centro médico: “Durante a qualificação, o Franco sofreu um impacto significativo de mais de 50G, exigindo um exame médico.

