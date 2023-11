GP Las Vegas, F1: Williams alcançou “excelente” prestação na qualificação, mas “resultado tem de ser assegurado amanhã” | AutoSport

A Williams tem uma boa oportunidade para somar pontos importantes para consolidar a sétima posição do mundial de construtores, depois de Alexander Albon e Logan Sargeant terem chegado à Q3 durante a sessão de qualificação e arrancarem do quinto e sexto lugares, respetivamente, para o Grande Prémio de Las Vegas.

A discussão do sétimo posto, que a Williams ocupa sensivelmente, desde meio da temporada, ficou ameaçado com os recentes desempenhos da AlphaTauri e os bons resultados obtidos no México e Brasil. Mas na sessão de qualificação, Albon e Sargeant responderam da melhor forma, faltando agora somar os tão desejados pontos, como salientou Dave Robson, responsável de performance.

“Tivemos um excelente resultado hoje, com ambos os pilotos a fazerem uma brilhante sessão de qualificação. O carro estava a funcionar bem e ambos os pilotos conseguiram tirar o máximo partido disso para entrar na Q3 e qualificarem-se em posições muito boas para o Grande Prémio”, explicou Robson.

O responsável da Williams admitiu que não foi fácil gerir a situação, até porque Albon danificou o FW45 com um toque nas barreiras de proteção durante o treino livre que antecedeu a qualificação. “A Q1 foi um pouco mais renhida do que tínhamos previsto, com a decisão de levar o Alex para a Q2 utilizando apenas um jogo de pneus macios a tornar-se mais arriscada do que esperávamos”, disse Robson. “No entanto, manteve a coragem e completou uma boa última volta com pneus que já tinham passado do seu melhor. Logan utilizou um segundo jogo na Q1 e qualificou-se mais confortavelmente. Ambos passaram com facilidade pela Q2 e colocaram-se numa ótima posição para se esforçarem na Q3.

Depois de Alex ter tocado no muro no treino livre 3, a equipa teve de trabalhar arduamente para preparar o seu carro para a Q1, mas fez um bom trabalho e deu-lhe um excelente carro, que lhe deu confiança na qualificação. O resultado é uma recompensa justa para a dedicação e esforços contínuos da equipa em Las Vegas e em Grove”.

Apesar das boas prestações dos dois pilotos, que vão arrancar distantes dos dois pilotos da AlphaTauri – Daniel Ricciardo no 14º posto e Yuki Tsunoda no 20º – Robson diz que “o resultado tem de ser assegurado amanhã e temos de converter o ritmo em voltas rápidas num ritmo de corrida sólido. O trabalho que fizemos durante a noite deve ajudar a melhorar a gestão dos pneus, o que nos deve dar uma boa oportunidade de lutar por boas posições para somar pontos com ambos os carros”, concluiu.