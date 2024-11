GP Las Vegas F1: Voltas iniciais complicadas

Um dos desafios únicos do Grande Prémio de Las Vegas é o clima. A localização no meio do deserto do Nevada significa que a temperatura desce significativamente quando o sol se põe – especialmente no final de novembro – e a hora de início da corrida, às 22h00, é a mais tardia de qualquer outro evento do calendário.

Assim, os pilotos estão a lidar com temperaturas baixas do ar e da pista que se combinam para criar algumas voltas iniciais particularmente difíceis. Os pneus estarão frios e o nível de aderência será um desafio, como ficou demonstrado pelo enorme acidente que Norris teve na fase inicial da corrida do ano passado.

Mas com muito ainda por jogar em ambos os campeonatos, tente dizer a um piloto para ter calma nas primeiras voltas quando há posições a ganhar ou perder. Será um desafio significativo equilibrar o risco e a recompensa durante uma fase que pode ser crucial para o resultado da corrida.

Por isso, a maior probabilidade será sempre haver confusão nas primeiras voltas, pelo menos até os pneus entrarem na janela ideal…