GP Las Vegas, F1: Verstappen fez o que lhe competia, enquanto a estratégia na qualificação prejudicou Pérez | AutoSport

Max Verstappen terminou a qualificação do Grande Prémio de Las Vegas a 0.378s do registo mais rápido de Charles Leclerc, fazendo o que tinha de fazer, depois do Ferrari SF-23 ser claramente o carro mais rápido na voltas rápidas. Enquanto isso, a Red Bull optou por mandar parar Sergio Pérez depois deste registar o tempo de 1:33.855s durante a Q2, não sendo suficiente para garantir a passagem ao terceiro segmento da sessão, uma vez que a pista estava a evoluir favoravelmente, tendo como resultado final a eliminação precoce do piloto mexicano.

Os dados recolhidos durante os treino já indicavam que os Ferrari teriam vantagem nas voltas rápidas da sessão de qualificação, não sendo uma novidade esta temporada. Isso verificou-se na Q1 e Q2 antes de Charles Leclerc ter alcançado a pole position na Q3. Perante tal cenário, Max Verstappen pouco podia fazer, restando-lhe terminar na posição imediatamente a seguir aos dois pilotos da equipa italiana, o que foi conseguido. Não sai da terceira posição por causa da penalização a Carlos Sainz, aumentando a probabilidade de alcançar a liderança do pelotão na corrida logo nos instantes iniciais da corrida.

Apesar de não ter uma grande margem para os Ferrari, tendo em conta os dados recolhidos pela Fórmula 1, em ritmo de corrida, o piloto neerlandês tem tido muito bons arranques nas últimas provas realizada, como se viu, por exemplo, na Cidade do México. Na largada para a corrida mexicana, Verstappen deixou para trás Carlos Sainz, colocando-se ao lado do polesitter Leclerc logo nos primeiros metros.

Já na Q1, revelou Sergio Pérez, a sua passagem ao segmento seguinte esteve em perigo, tendo piorado a sua situação a seguir. A pista foi evoluindo durante a Q2, tendo como efeito a melhoria dos tempos por volta, mas quando o piloto mexicano alcançou o 1:33.855s, a equipa chamou-o e este ficou dentro da garagem a assistir aos bons tempos alcançados por Kevin Magnussen e os dois pilotos da Williams, por exemplo, enquanto ia caindo na tabela para lugares na zona de eliminação. Foi a estratégia errada da Red Bull, que acabou por surpreender o piloto mexicano. Pérez foi o 12º mais rápido, mas vai arrancar do 11º lugar com a penalização de Carlos Sainz na grelha de partida, um lugar atrás de Lewis Hamilton, que também foi eliminado na Q2.

O piloto da Red Bull acredita que pode recuperar terreno no pelotão durante a corrida, mas chamou a atenção para o papel que a degradação de pneus pode ter na classificação da prova de Las Vegas.

Foto: Chris Graythen/Getty Images/Red Bull Content Pool