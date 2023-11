GP Las Vegas F1: um sucesso que nem Max Verstappen ‘ofuscou’… | AutoSport

O que acontece em Vegas, fica em Vegas, e depois de um arranque titubeante o fim de semana do GP de Las Vegas de F1 foi um rotundo sucesso…especialmente a corrida. Houve muito negativismo inicial a vários níveis, e até de Max Verstappen que não se coibiu de produzir declarações que fizeram manchetes em todo o mundo, como a dos “99% espetáculo, 1% corrida” ou “parecemos uns palhaços” e muita gente logo percebeu que o neerlandês se estava a “mandar para fora de pé” e logo sem necessidade nenhuma. O fim de semana, em termos globais acabou por ser um evento espetacular, e como se costuma dizer, tudo está bem quando acaba bem.

Até Jos Verstappen, pai de Max Verstappen percebeu que o seu filho se ‘esticou’ um pouco demais com o que disse, várias vezes e no final acabou por se juntar um pouco à festa com o macacão de Elvis, e fez esquecer as críticas.

Jos Verstappen revelou ter falado com o filho, e em declarações ao jornal neerlandês De Telegraaf, admitiu que Max “é preciso ser um pouco mais delicado em algumas circunstâncias. Acho que ele se cansa de demasiadas pessoas. O Max adora corridas, eu compreendo que ele prefira guiar num circuito como Suzuka, mas não se pode simplesmente arrasar tudo. Por vezes, há circuitos que são menos divertidos. E, no final, a corrida foi absolutamente fantástica”, disse Jos Verstappen sénior.

Como é óbvio, as declarações de Max Verstappen tiveram muito eco, como qualquer coisa que ele diga, e como super-pilotos e super-personalidade, tem que ter muito mais cuidado com o que diz.

neste caso específico é preciso perceber que o mercado norte-americano é muito importante para a F1 e não é bom o campeão do mundo ‘arrasar’ aquilo tudo.

A organização teve um trabalho ciclópico para levar a F1 à Strip de Las Vegas, e só o simples associar das duas coisas, ninguém duvide que a F1 tem muito mais a ganhar do que a cidade de Las Vegas com a F1, pois já é a capital do entretenimento mundial…