GP Las Vegas F1: tetra de Max Verstappen?

Com Max Verstappen a partir de quinto na frente de Lando Norris a questão do título pode bem resolver-se amanhã, mas como se sabe, toda a ordem é suscetível de mudar ao longo do curso da corrida. Contudo, se as posições finais terminarem da mesma forma que a grelha de partida, então Max Verstappen tornar-se-á um tetracampeão mundial.

Verstappen parte da quinta posição da grelha, com Lando Norris – o único outro piloto que ainda o pode impedir de vencer o campeonato – em sexto. Norris precisa de ultrapassar Verstappen por três pontos ou mais para levar a luta para a penúltima ronda no Qatar, o que significa que vai precisar de fazer algumas ultrapassagens no sábado à noite.

Para Verstappen, a equação é relativamente simples. Terminar à frente de Norris para ser campeão do mundo, ou a uma posição dele se o piloto da McLaren não conseguir melhor do que um quarto lugar. Se Norris for segundo ou terceiro, então Verstappen também precisa da volta mais rápida, e se Norris vencer a corrida, a luta pelo título continuará um pouco mais, independentemente do que Verstappen fizer…