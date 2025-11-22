GP Las Vegas F1: Terceira pole consecutiva de Norris, nenhum Ferrari no top 8 pela terceira vez

Lando Norris garantiu uma impressionante pole position para o Grande Prémio de Las Vegas, ao dominar em condições de chuva que apanharam toda a grelha desprevenida. Com Max Verstappen a partir de segundo e Oscar Piastri de quinto, o líder do campeonato colocou‑se numa posição privilegiada para reforçar a sua vantagem na luta pelo título.

Esta foi a terceira pole consecutiva de Norris e a sétima da temporada, igualando o registo de Verstappen em 2025. As últimas sete corridas foram todas vencidas a partir da pole, ficando a apenas uma do recorde histórico estabelecido em 1976. Verstappen continua sem uma pole em Las Vegas, mas dividirá pela quinta vez nesta época a primeira linha com Norris.

Carlos Sainz assegurou o terceiro lugar na grelha, apenas o seu segundo arranque no top 3 em 2025, depois do pódio conseguido no Azerbaijão, o que representa também o melhor resultado da Williams em Las Vegas desde 1981.

Piastri arranca de quinto, ficando novamente fora do top 3 pela quarta corrida consecutiva, depois de um pião na sua última volta lançada na Q3. Fernando Alonso, em sétimo, alcançou a sua melhor posição de grelha desde o Grande Prémio da Hungria, ainda antes da pausa de verão. Já do lado da Ferrari Charles Leclerc, em nono, e Lewis Hamilton, em 20.º, contribuem para que, pela terceira vez em 2025, nenhum Ferrari figure no top 8. Hamilton terminou como o mais lento em ritmo puro pela primeira vez na sua carreira na Fórmula 1 e tornou‑se no primeiro piloto da Ferrari a ser o mais lento em qualificação desde Giancarlo Fisichella em Abu Dhabi 2009.

Fotos: Philippe Nanchino /MPSA