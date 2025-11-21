GP Las Vegas, F1: Tampas de esgoto voltam a ser problema

A segunda sessão de treinos livres do Grande Prémio de Las Vegas ficou marcada por duas bandeiras vermelhas, originadas por problemas com uma tampa de esgoto solta, que interromperam a ação e dificultaram a avaliação do verdadeiro potencial das equipas para o restante fim de semana.

A primeira interrupção surgiu quando vários pilotos se preparavam para realizar voltas rápidas com pneus macios, sendo forçados a abortar as suas tentativas. Uma tampa de esgoto solta na zona do último setor foi reportada, obrigou a uma paragem de 16 minutos e inspeção da pista pelas autoridades. A ação retomou-se brevemente, mas uma segunda bandeira vermelha foi rapidamente mostrada, com os responsáveis a jogarem pelo seguro.

A FIA declarou então: “Alguns membros da equipa do race control permaneceram no local quando a sessão foi reiniciada. Relataram que a tampa do esgoto se estava a mexer à medida que os carros passavam por cima, o que levou ao encerramento da sessão com bandeira vermelha. Inspeções adicionais estão em curso.”

Following a marshal report of a possible loose manhole cover before turn 17, the session has been red flagged as a precautionary measure and the situation is being assessed: https://t.co/5FhUuEEeQC pic.twitter.com/SIVrU3jgYJ — The Race (@wearetherace) November 21, 2025

Em 2023, ano de estreia do circuito, logo na primeira sessão de treinos livres da prova inaugural, Carlos Sainz sofreu sérios danos no Ferrari ao passar sobre uma tampa de esgoto solta na reta antes da curva 14, levando à interrupção prematura da atividade e à necessidade de reparações profundas na pista. Esteban Ocon também foi afetado, tendo o chassis do Alpine ficado danificado pela mesma tampa. A sessão foi cancelada, a segunda só se iniciou após inspeção e fixação de todas as tampas médias do circuito com betão de secagem rápida, com uma demora tremenda no reatamento da atividade em pista. Sainz acabou penalizado devido à troca de chassis e motor motivada pelo acidente.

Agora em 2025, o problema volta a surgir, num evento que é alvo de uma forte aposta por parte dos promotores e da F1, mas que demora a convencer, quer fãs, quer pilotos que mostrou pouco gosto pelo desafio da pista, que apresenta habitualmente baixos níveis de aderência, quer pela especificidade do asfalto, quer pelas baixas temperaturas que dificultam a chegada dos pneus à janela ideal.

Foto: Philippe Nanchino /MPSA