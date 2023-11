GP Las Vegas, F1, Sergio Pérez: “Não estava à espera da manobra” de Leclerc | AutoSport

Sergio Pérez começou mal a corrida do Grande Prémio de Las Vegas, com danos no RB19 devido ao incidente logo na primeira curva, mas acabou por estar envolvido na luta pelos primeiros lugares da classificação. Passou pela liderança do pelotão e parecia que ia garantir o 1-2 à Red Bull, no entanto Charles Leclerc não desistiu de alcançar o segundo posto e com uma manobra muito bem executada deixou Pérez no terceiro lugar final.

“Foi um início de corrida difícil, com muitos danos no carro – fiquei com a asa da frente partida – o que me fez, basicamente, ficar nos últimos lugares do pelotão. Consegui progredir na classificação, ultrapassando um a um e as coisas começaram a correr melhor. Tivemos um bom ritmo no primeiro stint e coloquei-me na luta pela vitória, até por causa do Safety Car”, começou por dizer o piloto mexicano no final do GP de Las Vegas. “Ultrapassei o Charles [Leclerc], mas não consegui aumentar muito a diferença, porque não tinha muita asa no meu carro e a velocidade de ponta não era tão alta. Quando o Max [Verstappen] nos alcançou, ultrapassou ambos. Foi um pouco difícil, com algumas rajadas mais fortes de vento, acabei por bloquear a travagem algumas vezes. No final, com o Charles, não estava à espera da manobra, uma vez que estava 0.7s atrás, mas quando cheguei à travagem, ele estava lá”.

Sobre a pista que se estreou no calendário, o piloto da Red Bull explicou que “não nos ajuda a escapar aos perseguidores, quase como acontece em Baku. Torna o trabalho mais complicado para o carro que lidera, mas penso que cumpriu”.

Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool