GP Las Vegas, F1: Red Bull revela fatos de corrida inspirados em Elvis Presley | AutoSport

A Red Bull Racing estabeleceu uma parceria com a Elvis Presley Enterprises para criar fatos de corrida especiais para o Grande Prémio de Las Vegas, inspirados no clássico fato do Rei do Rock ‘n’ Roll.

Para celebrar o Grande Prémio de Las Vegas, a equipa revelou os seus novos fatos de corrida “Viva Las Vegas”, inspirados em Elvis, em homenagem ao seu visual, que serão usados apenas por uma noite, e “apenas uma noite”, por Max Verstappen e Sergio Pérez em pista.

Os pilotos vão correr com duas cores diferentes. Max Verstappen de branco e Sergio Pérez de vermelho. O design apresenta um visual inspirado num macacão, é adornado com estrelas douradas na frente e nas costas do fato e apresenta um “cinto” clássico de Elvis.

Ainda para celebrar esta parceria, a Red Bull Racing e a Elvis Presley Enterprises criaram uma coleção de edição limitada de t-shirts, camisolas, capuzes e bolsas com imagens vintage de Elvis adornadas com equipamento de corrida, que será vendido na Elvis Presley Amazon Shop.

Foto: Christian Pondella / Red Bull Content Pool