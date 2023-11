GP Las Vegas, F1: Recorde a grelha de partida | AutoSport

Charles Leclerc vai arrancar do primeiro lugar da grelha de partida para o Grande Prémio de Las Vegas, tendo ao seu lado Max Verstappen, ao invés de Carlos Sainz que foi o segundo mais rápido na sessão de qualificação. No entanto, o piloto espanhol da Ferrai foi penalizado e cai 10 lugares na grelha, passando a arrancar do 12º posto.

Também penalizado, com a perda de 5 lugares na grelha, Lance Stroll passa a ocupar o 19º posto.

Our grid is set for lights out in Las Vegas! 🙌#LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/YiIgzpxRms — Formula 1 (@F1) November 18, 2023