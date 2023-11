GP Las Vegas, F1: Pierre Gasly garantiu a melhor posição na grelha de partida da temporada | AutoSport

Mais do que ter garantido o quarto lugar da grelha de partida para a corrida de amanhã – o quinto tempo mais rápido da qualificação, beneficiando da penalização a Carlos Sainz para subir um lugar na grelha – Pierre Gasly ficou satisfeito com o seu desempenho numa pista que, em teoria, seria pouco adequada para o Alpine A523.

A posição herdada por Pierre Gasly para a corrida noturna de Las Vegas é resultado da penalização de Carlos Sainz, o que significa que ocupará o seu melhor lugar para o arranque de um Grande Prémio na temporada. Na Q1, Gasly passou para o sexto lugar na sua segunda volta rápida com um tempo de 1:34,272s, que incluiu um setor final com o registo mais rápido do segmento de todos os pilotos em pista.

O piloto gaulês melhorou o tempo para 1:33,494s na Q2 para chegar à Q3 em quarto lugar. Depois de ter efetuado uma volta com os pneus macios usados no terceiro segmento da sessão, Gasly procurou aproximar-se dos cinco primeiros com a sua volta com pneus macios novos, baixando para 1:33.239s para terminar com o quinto registo mais rápido.

“Esperávamos ser eliminados os dois na Q1 e acabei por me qualificar em quinto, o que é provavelmente a melhor qualificação do ano numa pista que, no papel, não se adequa ao nosso carro”, explicou Gasly após a sessão. “Estou muito satisfeito. O fim de semana também foi comprometido com algum trabalho de afinação para o próximo ano e com a tentativa de perceber algumas coisas para o carro do próximo ano, pelo que, até à qualificação, não tinha a configuração que queria”. O piloto da Alpine explicou ter-se sentido confiante no A523 “para o levar ao limite, arrisquei um pouco e valeu a pena. Provavelmente, fiz algumas das minhas melhores voltas do ano”.

Procurando somar pontos na corrida de amanhã, Pierre Gasly terminou o dia de hoje “muito satisfeito com o esforço da equipa hoje, especialmente porque as nossas expectativas eram muito inferiores ao que conseguimos. Provamos que as previsões estavam erradas e espero que possamos fazer o mesmo amanhã, onde começamos em quarto devido à penalização do Carlos [Sainz]”, concluiu.