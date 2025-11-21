GP Las Vegas F1, Oliver Bearman: “O circuito citadino menos divertido onde já competi”
Oliver Bearman, piloto da Haas, ficou surpreendido com os baixos níveis de aderência do Circuito de Las Vegas, considerando a combinação entre velocidades elevadas e falta de tração uma situação perigosa.
O britânico classificou-se em 16.º lugar na primeira sessão de treinos livres e em 17.º na segunda, admitindo que não retirou prazer da experiência, sobretudo face à proximidade das barreiras e à evolução rápida do piso. Bearman salientou que o asfalto, usado diariamente pelo trânsito rodoviário, apresenta pouca aderência e torna as primeiras voltas imprevisíveis, realidade agravada por chuva ligeira entre sessões e constantes interrupções. Para o jovem piloto, a evolução da pista durante o fim de semana determina o desempenho de todos os pilotos, sendo necessário adaptar a abordagem à alteração das condições ao longo das sessões.
Debriefing our opening session on the streets 🗣️🇺🇸#HaasF1 #F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/qdUf95vedO
— MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 21, 2025
Bearman reforçou que, em comparação com outros circuitos citadinos, como Jidá e Baku, Las Vegas contrasta pelo reduzido índice de prazer ao volante, atribuindo essa diferença à aderência muito baixa e ao risco acrescido nas zonas de alta velocidade e de parede próxima, fatores que prejudicam a segurança e dificultam a condução.
O piloto destacou: “Fiquei chocado com o baixo nível de aderência, foi uma sessão desafiante com chuva, tráfego e interrupções, mas aprendemos muito. É, claramente, o circuito citadino menos divertido onde já competi, pela combinação de pouca aderência e paredes próximas. O traçado em si tem carisma, mas não há muito mais de positivo a apontar.”
Foto: Philippe Nanchino /MPSA
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI