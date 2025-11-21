GP Las Vegas F1: Norris lidera TL2; Leclerc sofre, Antonelli surpreende

Lando Norris foi o mais rápido na segunda sessão de treinos livres para o Grande Prémio de Las Vegas, registando 1m33.602s. O britânico liderou a Mercedes de Kimi Antonelli por apenas 0,029s, com Charles Leclerc (Ferrari) em terceiro, apesar de um problema de caixa que o impediu de terminar a sessão.

A sessão foi marcada por duas bandeiras vermelhas devido a trabalhos de manutenção na pista, obrigando as equipas a múltiplos ajustes e limitando o tempo de rodagem. Inicialmente, uma breve chuva tornou a pista escorregadia, como confirmou Ollie Bearman via rádio, dificultando as primeiras voltas em piso seco.

Norris e Oscar Piastri, que não tinham brilhado no TL1, mostraram-se competitivos, mas a liderança passou por vários pilotos, incluindo George Russell. Norris baixou pela primeira vez dos 1m34s, seguido de perto por Leclerc, mas um erro do britânico na curva 14 quase o retirou do topo dos tempos.

Com simulações de qualificação em pneus macios, Antonelli e Norris alternaram na liderança, até novo período de bandeira vermelha. Quando a sessão recomeçou, a maioria dos pilotos aproveitou para realizar os últimos ‘ataques’ ao cronómetro. Leclerc acabou por sofrer uma avaria, parando na pista e levando ao desfecho antecipado da sessão.

Atrás dos três primeiros ficaram Hulkenberg (Kick Sauber), Lawson e Hadjar (Racing Bulls), seguidos de Russell, Albon, Verstappen e Hamilton – este último com Ferrari. Destaque para Antonelli, muito próximo do líder Norris numa das suas primeiras aparições em treinos de F1. Piastri, por sua vez, só conseguiu 14.º, sem volta lançada em pneus macios devido aos atrasos.

O restante pelotão ficou composto por Stroll, Gasly, Sainz, Tsunoda, Colapinto, Bearman, Alonso, Ocon e Bortoleto. A sessão, apesar das interrupções, deu sinais claros para a qualificação, com McLaren e Mercedes em destaque e Leclerc a mostrar ritmo apesar do problema mecânico.