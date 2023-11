GP Las Vegas, F1: Não haverá ‘cool down room’ antes da cerimónia do pódio | AutoSport

No “evento que estabelece novos padrões para tudo”, como afirmou Toto Wolff sobre a prova deste fim de semana, o Grande Prémio de Las Vegas também será único nos procedimentos pós-corrida ao que diz respeito aos três primeiros classificados, não havendo lugar ao momento dentro de uma sala, depois das entrevistas e instantes antes da cerimónia do pódio.

Normalmente, quando os três primeiros classificados se juntam nessa sala, onde correm imagens da corrida que terminou, há sempre uns instantes em que é possível ouvir a conversa entre eles, comentando alguns episódios da prova. Este ano tem sido apelidado humoristicamente de podcast de Max Verstappen, tantas são as vezes em que o tricampeão do mundo de Fórmula 1 ‘convida’ alguns dos seus colegas de profissão para uma curta conversa, mas é chamada de cool down room, usada para os pilotos poderem descontrair antes de subir ao pódio, receberem os seus troféus e festejarem.

Depois da corrida em Las Vegas terminar – confirmado através do documento publicado por Tom Wood, delegado de comunicação da FIA para a Fórmula 1 – “os pilotos serão conduzidos à grelha de partida, onde um carro estará à espera para os transportar para o Bellagio, onde terão lugar as entrevistas pós-corrida”, seguindo-se o regresso ao traçado, “onde se encontra o pódio”, não havendo “cool down room neste evento”.

