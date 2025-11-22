GP Las Vegas F1: Mercedes escapa a desclassificação

A Mercedes escapou a uma desclassificação na qualificação do Grande Prémio de Las Vegas, depois de ter sido chamada aos comissários por alegado incumprimento do prazo para envio da folha de afinação da suspensão. A FIA analisou o caso e decidiu não aplicar qualquer sanção desportiva, permitindo que George Russell e Kimi Antonelli mantenham as suas posições na grelha.

O processo foi desencadeado pelo não recebimento, dentro do prazo estipulado, da folha de afinação exigida pelo Artigo 40.1 do Regulamento Desportivo, que obriga cada equipa a entregar ao Delegado Técnico a folha com os acertos de suspensão de ambos os carros antes de estes saírem pela primeira vez para a qualificação e para a qualificação sprint. Perante o atraso registado, a Mercedes foi formalmente chamada a explicar‑se, em cenário que chegou a alimentar receios de possível desclassificação dos seus pilotos da sessão.​

A equipa apresentou cópias dos e‑mails enviados à FIA, demonstrando que a documentação tinha sido remetida atempadamente, mas que não chegara ao destinatário devido a um problema de segurança informática. Face a esta justificação, os comissários concluíram que não havia fundamento para penalizar a Mercedes, arquivando o caso sem mais consequências.