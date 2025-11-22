GP Las Vegas F1: Mercedes escapa a desclassificação
A Mercedes escapou a uma desclassificação na qualificação do Grande Prémio de Las Vegas, depois de ter sido chamada aos comissários por alegado incumprimento do prazo para envio da folha de afinação da suspensão. A FIA analisou o caso e decidiu não aplicar qualquer sanção desportiva, permitindo que George Russell e Kimi Antonelli mantenham as suas posições na grelha.
O processo foi desencadeado pelo não recebimento, dentro do prazo estipulado, da folha de afinação exigida pelo Artigo 40.1 do Regulamento Desportivo, que obriga cada equipa a entregar ao Delegado Técnico a folha com os acertos de suspensão de ambos os carros antes de estes saírem pela primeira vez para a qualificação e para a qualificação sprint. Perante o atraso registado, a Mercedes foi formalmente chamada a explicar‑se, em cenário que chegou a alimentar receios de possível desclassificação dos seus pilotos da sessão.
A equipa apresentou cópias dos e‑mails enviados à FIA, demonstrando que a documentação tinha sido remetida atempadamente, mas que não chegara ao destinatário devido a um problema de segurança informática. Face a esta justificação, os comissários concluíram que não havia fundamento para penalizar a Mercedes, arquivando o caso sem mais consequências.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI