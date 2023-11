GP Las Vegas, F1, Max Verstappen: “Foi uma corrida dura” | AutoSport

“Foi uma corrida dura. Tentei começar bem, mas penso que ambos travamos mais tarde e acabamos por alargar a trajetória. Os comissários penalizaram-me e perdi posições, tive que ultrapassar alguns carro e claro, o Safety Car. Nessa altura aconteceu muita coisa na corrida”, disse o vencedor do GP de Las Vegas. “Mais para a frente pude aumentar o ritmo, ultrapassar mais carros e chegar à batalha com eles [Charles Leclerc e Sergio Pérez], mas dava para perceber que o DRS era muito forte e que mesmo chegando à liderança seria difícil aumentar a vantagem. Quem ficasse atrás ia conseguir ficar no DRS e tentar a ultrapassagem. Penso que vimos uma corrida muito competitiva”.

Max Verstappen venceu novamente na Fórmula 1, mas acabou por ter de ‘puxar dos galões’ para o conseguir, sendo ameaçado por Charles Leclerc e ainda com Sergio Pérez na contenda pelos primeiros lugares da classificação do Grande Prémio de Las Vegas.

