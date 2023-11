GP Las Vegas, F1, Lewis Hamilton: “temos de respeitar os residentes” | AutoSport

O Grande Prémio de Las Vegas será muito maior do que apenas uma prova de Fórmula 1 naquela cidade norte-americana. A realização do evento é uma forte aposta da Liberty Media, que pretende organizar um verdadeiro espetáculo na ‘Cidade do Pecado’, mas que é recebido com algum ceticismo por parte dos habitantes e trabalhadores daquela cidade, dos fãs mais antigos da Fórmula 1 e até por alguns pilotos.

Depois do CEO da Liberty Media ter pedido desculpa pelo impacto da prova do mundial no dia-a-dia dos seus habitantes, Lewis Hamilton chamou a atenção para a importância de os respeitar e garantir que “as pessoas são bem tratadas”.

Num evento de um patrocinador da Mercedes, o piloto britânico chamou a atenção para as queixas que possam existir dos habitantes locais. “Ouvi dizer que houve muitas queixas dos habitantes relativamente à realização do evento e penso que temos de os respeitar”, afirmou Hamilton. “Há tantos aqui, a trabalhar tão arduamente, há muito dinheiro e riqueza nesta cidade, e também nos sítios para onde vamos, nesta indústria. Penso que temos de garantir que as pessoas são bem tratadas. Não podemos ser um circo que aparece com todo o brilho e glamour e as pessoas são afetadas negativamente por isso”, concluiu.

Foto: Philippe NANCHINO/MPSA