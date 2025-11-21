GP Las Vegas F1: Leclerc lidera sessão inaugural; McLaren sem ritmo

Charles Leclerc foi o mais rápido na primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio de Las Vegas, colocando a Ferrari no topo da tabela com 1m34.802s. O monegasco terminou 0,166s à frente de Alex Albon (Williams), com Yuki Tsunoda (Red Bull) em terceiro, a menos de três décimas.

A sessão de uma hora decorreu num circuito rápido e de baixo apoio aerodinâmico, marcado por temperaturas frias e piso sujo, tornando o desafio evidente para os pilotos desde o início. Todos os 20 pilotos estiveram em pista nos primeiros 10 minutos, mas os grandes candidatos ao título – Lando Norris e Oscar Piastri, da McLaren – nunca se destacaram nos tempos.

Pequenas derrapagens de Lewis Hamilton e Ollie Bearman chamaram a atenção nos primeiros instantes, enquanto Norris e Pierre Gasly foram parar às escapatórias nas curvas 7 e 12. Leclerc e Max Verstappen lideraram a tabela durante grande parte da sessão, alternando o tempo mais rápido, com Verstappen a registar 1m35.109s, apenas 0,004s melhor que Leclerc antes de Tsunoda saltar para a frente a quinze minutos do fim.

Norris, já líder do campeonato, tocou levemente o muro na curva 9 e voltou a sair de pista na curva 12, evidenciando dificuldades de rendimento. Carlos Sainz (Williams) terminou à frente dos McLaren, com Isack Hadjar (Racing Bulls) a dividir Norris e Piastri.

George Russell, vencedor em Las Vegas há um ano, foi nono, seguido por Kimi Antonelli (Mercedes) e Hamilton, que ficou a sete décimos de Leclerc. Pierre Gasly fechou à frente dos Racing Bulls, Aston Martins de Alonso e Stroll, com Bearman, Ocon, Hulkenberg, Bortoleto e Franco Colapinto a completarem a classificação.