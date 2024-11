GP Las Vegas, F1: Lando Norris: “três ou quatro primeiros estão fora de alcance…”

Para lá do que foi o choque da eliminação na Q1 do GP do Azerbaijão, Lando Norris já não era sétimo na grelha desde a primeira corrida do ano no Bahrein. Hoje foi apenas sétimo logo atrás de Max Verstappen: “Provavelmente apenas os três, quatro primeiros, estão fora de alcance. A Mercedes tem sido facilmente a mais rápida durante todo o fim de semana, isso é claro. A Ferrari tem estado com eles. Tanto a Red Bull como nós próprios ficámos bastante para trás e isso notou-se bastante hoje.

Esperávamos um pouco mais, o que poderia ter acontecido se a volta tivesse corrido bem, estamos a lutar em cada curva com algo diferente. Numa volta funciona, na volta seguinte não funciona e, basicamente, é demasiado difícil e desafiante para o nosso carro. É um equilíbrio difícil” disse Norris, que tudo vai fazer para que Max Verstappen não festeje já o título: “estou aqui para dar o meu melhor em cada corrida, quer esteja a lutar por um campeonato ou não. É uma corrida longa, muitas coisas podem acontecer. Somos rápidos na reta da meta, por isso espero que isso possa ser uma vantagem para nós.”