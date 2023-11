GP Las Vegas, F1: Lance Stroll penalizado | AutoSport

Lance Stroll foi penalizado pelo Colégio de Comissários Desportivos do Grande Prémio de Las Vegas por ultrapassar Carlos Sainz durante bandeiras amarelas, perdendo 5 lugares na grelha de partida da corrida de amanhã.

O piloto canadiano da Aston Martin é o segundo piloto penalizado na estreia do GP de Las Vegas, depois de Sainz ter sido penalizado logo no primeiro dia de ação em pista.

No documento dos Comissários, lê-se que “Foram acenadas duas bandeiras amarelas no Posto de Controlo 12.9 quando o carro 18 se aproximou desse ponto ao longo da reta. Depois de passar as bandeiras, que eram claramente visíveis no vídeo a bordo do carro 18, este ultrapassou o carro 55.

O piloto do carro 18 declarou que tinha a “cabeça baixa” a olhar para o painel de instrumentos e que estava concentrado no Ferrari à sua frente e não viu as bandeiras. Embora não houvesse painéis de luzes amarelas, os regulamentos são claros quanto ao facto de as bandeiras e os painéis terem o mesmo significado”.

Assim, qualquer que seja o resultado da qualificação, que começa dentro de momento, Stroll vai largar 5 lugares mais atrás.