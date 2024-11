GP Las Vegas F1: ‘jogo do empurra’ entre McLaren e Ferrari…

Ferrari e McLaren evitam favoritismo em Las Vegas, mas a corrida pode ser palco de surpresas…

No circuito urbano de Las Vegas, as expectativas recaem mais sobre a Ferrari e a McLaren, que já mostraram força em traçados semelhantes, como Baku. No entanto, ambas as equipas recusam o rótulo de favoritas, trocando elogios estratégicos e ‘devolvendo’ favoritismo. Com temperaturas baixas previstas, a prestação dos pneus será decisiva, especialmente para a Ferrari, que enfrenta dificuldades nesse cenário.

Curiosamente, ambos deverão ser fortes no circuito citadino norte-americano, dado que é tão semelhante a Baku e estas equipas, através de Oscar Piastri e Charles Leclerc, foram poderosas no Azerbaijão este ano, quando lutaram pela vitória. No entanto, nenhuma das equipas estava preparada para admitir que era a favorita. “A Ferrari é a favorita aqui”, disse Piastri. “Eles foram muito fortes aqui no ano passado. Este tipo de circuitos tem sido o grande ponto forte deles nesta temporada – Monza, eles foram muito fortes, Baku também foi muito forte. Vamos ver.

“Não estou à espera que sejamos necessariamente fracos. Espero que sejamos um pouco mais fortes do que no ano passado, mas estou confiante de que o seremos. Acho que a Ferrari vai ser definitivamente a equipa a bater no fim de semana.”

Quando perguntaram a Carlos Sainz se ele concordava com Piastri, que a Ferrari é a favorita neste fim de semana, ele respondeu sucintamente: “A McLaren é a favorita.” O espanhol explicou depois que, com base no traçado da pista, a Ferrari “deve ser competitiva ou, pelo menos, estar na luta”, embora as condições muito frias – espera-se que as temperaturas fiquem entre 4-8 graus Celsius durante as sessões de pista deste fim de semana – possam jogar contra a Ferrari. “Sabe-se o quanto lutamos, por vezes, com a mudança de pneus este ano e tudo o resto”, acrescentou. “Então, há dois fatores – veremos como eles se chocam um com o outro e quem tem melhor desempenho neste fim de semana”.